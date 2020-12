Severovzhod ZDA zajelo prvo snežno neurje letošnje zime

New York, 17. decembra - Severovzhod ZDA je v sredo zvečer po krajevnem času zajelo prvo večje snežno neurje letošnje zime. Napovedi vremenoslovcev so se uresničile in zapadlo je do pol metra snega. Snežne padavine se danes nadaljujejo, vendar bolj umirjeno brez vetra, ki je v sredo dosegal hitrost do 80 kilometrov na uro.