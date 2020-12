Po mnenju analitikov po odločitvi DeSUS še dolga pot do konstruktivne nezaupnice

Ljubljana, 17. decembra - Analitika Rok Čakš in Aljaž Pengov Bitenc ugotavljata, da po današnji odločitvi DeSUS za izstop iz koalicije pod vodstvom Janeza Janše zgodba še ni končana in da je do konstruktivne nezaupnice, v kateri bi za mandatarja predlagali predsednika DeSUS Karla Erjavca, še dolga pot. V morebitni novi vladi vidita Levico kot enega od virov nestabilnosti.