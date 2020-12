Na čelu DSP Dušan Merc s triletnim mandatom

Ljubljana, 17. decembra - Člani Društva slovenskih pisateljev (DSP) so na korespondenčnih volitvah izvolili novo vodstvo, ki bo društvo vodilo naslednja tri leta. Za predsednika so ponovno izbrali Dušana Merca. Ta je DSP vodil že od lani, ko je nasledil Aksinjo Kermauner in Iva Svetino, ki sta oba odstopila pred končanim mandatom. Tokrat je dobil uradni triletni mandat.