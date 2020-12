Počivalšek: Čas je za operativno in vsebinsko politiko, ne za rušenje in ideološki boj

Ljubljana, 17. decembra - Predsednik SMC Zdravko Počivalšek podpira nadaljevanje izvajanja koalicijske pogodbe in obvladovanja krize. To bo zagovarjal na organih stranke in v pogovoru s poslansko skupino, je sporočil po današnji odločitvi sveta DeSUS za izstop iz koalicije. "Sedaj je čas za operativno in vsebinsko politiko, ne pa za rušenje in ideološki boj," je pozval.