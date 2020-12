Odbor DZ za infrastrukturo zavrnil pocenitev vinjet za 2021

Ljubljana, 17. decembra - Člani parlamentarnega odbora za infrastrukturo so danes zavrnili predlog SAB, da bi bile vinjete za leto 2021 za četrtino cenejše. V SAB so izpostavili, da imetniki zaradi protikoronskih ukrepov letošnjih namreč niso mogli uporabljati. V opoziciji so predlog zakona ocenili za populističen in med drugim ocenili, da je tehnično neizvedljiv.