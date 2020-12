SD v sodbi Sodišča EU glede arhivov ECB pozdravlja možnost nadaljevanja kriminalistične preiskave o bančni sanaciji

Ljubljana, 17. decembra - Odločitev Sodišča EU glede arhivov ECB je po mnenju stranke SD pomembna v delu, ki dovoljuje uporabo tistega dela zasežene dokumentacije Banke Slovenije, ki ni povezan z ECB, kar omogoča nadaljevanje kriminalistične preiskave o bančni sanaciji. Preseneča pa nas široko zastavljeno razumevanje arhivov in imunitete ECB in EU, so zapisali v SD.