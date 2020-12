Izolski občinski svet sprejel proračuna za prihodnji dve leti

Izola, 17. decembra - Izolski občinski svetniki so na današnji izredni seji v le dobri uri sprejeli občinska proračuna za leti 2021 in 2022. Občina v prihajajočem letu načrtuje za 30,5 milijona evrov prihodkov in 29,6 milijona evrov odhodkov, leto kasneje pa bodo prihodki s 26,6 milijona evrov rahlo presegli odhodke.