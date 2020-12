Ljubljana, 18. decembra - V četrtek so največ okužb z novim koronavirusom potrdili v Ljubljani, skupaj 120, in Mariboru (91), na tretjem mestu pa je bil Kamnik z 48 novimi okužbami. Najvišji delež aktivnih okužb so imeli sicer v Veliki Polani (3,683 %), na Polzeli (2,635 %) in v Lučah (2,617 %).