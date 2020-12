Evropska podjetja deseto leto zapored povečala vlaganja v raziskave in razvoj

Bruselj, 19. decembra - Podjetja v EU so že deseto leto zapored povečala vlaganja v raziskave in razvoj, kaže danes objavljeni pregled EU za industrijske raziskave in razvoj za leto 2020. Lani so v raziskave in razvoj vložila 5,6 odstotka več sredstev kot leto pred tem, leta 2018 je bila rast 4,7-odstotna.