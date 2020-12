KPK ustavila postopek zoper lobista v zadevi Izolski otok

Ljubljana, 17. decembra - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je po oktobrski sodbi upravnega sodišča ponovno obravnavala lobiranje v zadevi Izolski otok. Ugotovili so, da izvajanja nejavnega vplivanja v tej zadevi ni mogoče bolj natančno opredeliti. Ker je bila javnost z obravnavo zadeve pred KPK že seznanjena, so postopek zoper lobista ustavili, so sporočili.