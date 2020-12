Strokovnjaki niso našli dovolj dokazov, da vitamin D ščiti pred covidom-19

London, 17. decembra - Ni dovolj dokazov, da prehranska dopolnila vitamina D varujejo ljudi pred covidom-19, so izpostavili britanski strokovnjaki na okrogli mizi. Kljub temu so se zavzeli za uživanje dopolnila dnevno, saj to pozimi pomaga pri zdravju kosti in mišic, poroča britanski BBC.