Predstavniki energetike tudi o pomenu sodelovanja za razvoj

Ljubljana, 17. decembra - Predsedniki uprav Gen-I, Eletra Ljubljana in Eletra Gorenjska so na sklepnem panelu virtualnega srečanja Inovacija energetike '20 soglašali, da je v Sloveniji nujno sodelovanje za razvoj. Spregovorili so o izkušnjah sodelovanja z drugimi podjetji, ki so jih dobili v konzorciju za promocijo in pospešitev zelene preobrazbe slovenske energetike.