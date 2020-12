Ljubljana, 17. decembra - Upravičenci do denarne socialne pomoči bodo to prejeli že v petek, varstveni dodatek pa 30. decembra, je na današnji novinarski konferenci dejal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Kot je pojasnil, se na ministrstvu zavedajo bremena krize za najbolj ranljive, zato jim tudi vseskozi prilagajajo ukrepe.