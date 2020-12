Na Brezjah v načrtu razvoj svetišča, krajani proti prometnim spremembam

Brezje/Radovljica, 17. decembra - Svetišče na Brezjah v prihodnjih letih čaka precej sprememb. V načrtu je dozidava muzeja jaslic in romarskega urada, gradnja dvorane pod terenom in ureditev parka. Spremenjen naj bi bil tudi prometni režim, čemur pa nasprotujejo krajani. Ti so svoje pomisleke predstavili ob razpravi o podrobnem prostorskem načrtu na sredini seji občinskega sveta.