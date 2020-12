Več evropskih voditeljev po stiku z Macronom v samoizolaciji

Madrid/Bruselj, 17. decembra - Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je po stiku s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, pri katerem so danes potrdili okužbo z novim koronavirusom, v samoizolaciji, je sporočil Michelov tiskovni predstavnik Barend Leyts. V samoizolaciji sta zaradi stika z Macronom tudi premierja Španije in Portugalske, Pedro Sanchez in Antonio Costa.