Ljubljana, 17. decembra - V zadnjem času se razmere v pandemiji covida-19 niso bistveno spremenile, ponekod so se izboljšale, drugje poslabšale. V Sloveniji so se rahlo izboljšale, a je kljub temu po novem na četrtem mestu med opazovanimi državami. Najhuje ostaja v Turčiji, sledita Srbija in Hrvaška.