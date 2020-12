Mariborska občina in DUTB sklenila dogovor glede premoženja na Pohorju

Maribor, 17. decembra - Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) in mariborska občina sta dosegli dogovor o plačilu nadomestila za izločeno premoženje Športnega centra Pohorje v stečaju, so sporočili iz DUTB in mestne občine. Hkrati so dosegli dogovor o odkupu naprav na Areškem Pohorju, za katere bo občinski Marprom, ki z njim že upravlja, odštel 1,425 milijona evrov.