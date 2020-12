V sredo potrdili 1642 okužb z novim koronavirusom, umrlo 43 bolnikov s covidom-19

Ljubljana, 17. decembra - V sredo so opravili 6350 testov in potrdili 1642 okužb z novim koronavirusom, kar pomeni, da je bil delež pozitivnih testov 25,8-odstoten, je objavila vlada. Hospitaliziranih je bilo 1229 covidnih bolnikov, od katerih jih je 208 potrebovalo intenzivno nego. V domačo oskrbo so odpustili 116 oseb, umrlo pa je 43 bolnikov s covidom-19.