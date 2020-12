Po avtocesti kar pet kilometrov s prazno pnevmatiko

Maribor, 17. decembra - Policisti so v sredo okrog poldneva na štajerski avtocesti ustavljali voznika osebnega avtomobila španskih registrskih oznak, a jih ta ni upošteval in je s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo. Pri tem se mu je izpraznila pnevmatika na vozilu in je zadnjih pet kilometrov pred ustavitvijo vozil zgolj po platišču zadnjega desnega kolesa.