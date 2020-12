Prek spleta o dopolnilnih dejavnostih kmetij kot vzvodu za dvig kakovosti življenja na podeželju

Ljubljana, 17. decembra - V organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) in v sodelovanju s kmetijskim ministrstvom danes prek spleta poteka posvet o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Eden od poudarkov je, da so dopolnilne dejavnosti pomemben vzvod za razvoj kmetij in dvig kakovosti življenja na podeželju.