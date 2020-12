Ljubljanska borza: V ospredju Krka in Telekom

Ljubljana, 17. decembra - Na Ljubljanski borzi se je dopoldne indeks SBI TOP dvignil nad gladino. Za vlagatelje so bile najbolj privlačne delnice Krke in Telekoma Slovenije. Tečaj obeh raste, doslej so delnice pridobile 0,66 oz. 0,47 odstotka. Med pomembnejšimi navzdol drsijo le delnice Petrola.