Otrokom v stiski za učenje na daljavo 100 tabličnih računalnikov

Ljubljana, 17. decembra - Huawei Slovenija je podprl program Botrstvo, ki deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste-Polje, in doniral 100 tabličnih računalnikov, ki bodo v prvi vrsti namenjeni učencem in dijakom za učenje na daljavo. Kot so zapisali v podjetju, je sporočilo donacijskega projekta, da nihče ne sme biti prikrajšan v digitalni dobi.