V energetiki po epidemiji pričakujejo hiter razvoj zelenih tehnologij

Ljubljana, 17. decembra - Epidemija covida-19 je spremenila ustaljene vzorce dela v energetiki. Nanjo so se odzvali z večjo digitalizacijo in delom od doma, vodilni v energetiki pa pričakujejo, da se bo to deloma obdržalo tudi v prihodnje. Epidemiji bo sledil tudi hiter razvoj in napredek zelenih tehnologij, so ugotavljali na virtualnem srečanju na Inovacija energetike '20.