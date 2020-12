Nujno sporočilo uredništvom - novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 ob 11. uri

Ljubljana, 17. decembra - Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede covida-19, na kateri bosta sodelovala minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj in vladni govorec Jelko Kacin, bo ob 11. uri prek sistema Zoom, so sporočili iz Ukoma. (STA/AVDIO)