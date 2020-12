Nemec dvema migrantoma pomagal pri nezakonitem prestopu državne meje

Brežice, 17. decembra - Policisti so v sredo nekaj pred 21. uro v Črešnjicah pri Cerkljah prijeli 33-letnega državljana Nemčije, ki je v vozilu prevažal dva državljana Pakistana, ki sta nezakonito prestopila državno mejo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Nemcu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil.