Novomeški policisti prijeli več roparjev

Novo mesto, 17. decembra - Novomeški policisti so v sredo odvzeli prostost 27-letniku, ki ga sumijo, da je prejšnji teden v eni izmed prodajaln v Novem mestu poskušal odtujiti artikle, a ga je pri tem zalotil varnostnik. Prav tako so policisti izsledili tri pobegle mladoletne storilce, ki so v sredo zvečer v Novem mestu oropali oškodovanca.