Ravne na Koroškem, 17. decembra - V delovni nesreči, v kateri je prišlo do udara električne energije, je na območju Raven na Koroškem ponoči umrl 45-letni moški. Do nesrečnega dogodka je prišlo pri nepravilni uporabi doma narejene naprave za žganje lesa, so sporočili s Policijske uprave Celje, kjer so bili o nesreči obveščeni nekaj po polnoči.