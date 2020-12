New York, 17. decembra - Mednarodna avtomobilistična zveza je danes potrdila koledar dirk v formuli 1 za sezono 2021, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Prihodnje leto bo na sporedu rekordnih 23 dirk, sezona pa bo trajala od 21. marca do 5. decembra, so sporočili v izjavi za javnost.