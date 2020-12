Višji sodniki potrdili kazen za hoškega slaščičarja

Maribor, 17. decembra - Mariborski višji sodniki so pravnomočno potrdili obsodilno sodbo zoper hoškega slaščičarja Nika Štekarja, ki ga je tamkajšnje okrožno sodišče marca zaradi omogočanja uživanja prepovedanih drog obsodilo na leto in tri mesece pogojne zaporne kazni s preskusno dobo dveh let, poročata Delo in Slovenske novice. Štekar je sicer očitke ves čas zanikal.