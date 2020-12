Cene nafte so se dvignile na najvišjo raven od izbruha pandemije

Singapur, 17. decembra - Cene nafte so v današnjem azijskem trgovanju porasle in po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dosegle najvišje ravni od izbruha pandemije covida-19. Cene rastejo zaradi šibkejšega dolarja, vlagatelji pa so obenem optimistični, da se bo koronska kriza z uporabo cepiv počasi umirila, navaja agencija.