Severozahod ZDA zajelo veliko snežno neurje

New York, 17. decembra - Severozahodni del ZDA je zajelo veliko snežno neurje, ki se nadaljuje še danes. Veter piha s hitrostjo do 80 kilometrov na uro. Prizadetih je najmanj 70 milijonov ljudi v 14 državah od Kolorada pa do države Maine in to ravno v času, ko po ZDA pošiljajo prve odmerke cepiva proti covidu-19.