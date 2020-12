Sosedje posestva Mar a Lago na Floridi proti Trumpovi preselitvi

Miami, 17. decembra - Prebivalci okrog posestva predsednika ZDA Donalda Trumpa Mar a Lago v Palm Beachu na Floridi so v torek ameriški tajni službi prenesli zahtevo, naj obvesti odhajajočega predsednika, da ne želijo, da se preseli v njihovo bližino. V peticiji so izpostavili, da Trump nima pravice do dolgoročnega bivanja na posestvu, ker gre za zasebni klub.