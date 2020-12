Posodobljen seznam rdečih in zelenih držav za prehajanje meje

Ljubljana, 16. decembra - Vlada je posodobila seznam t. i. zelenih držav, kateri državljani lahko v Slovenijo vstopijo brez omejitev in karantene. Na ta seznam je uvrstila nekatere administrativne enote Norveške, umikajo se Ferski otoki. Na rdečem seznamu je nekaj sprememb pri administrativnih enotah Francije in Grčije, so sporočili iz Ukoma.