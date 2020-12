Vlada v svet Zpiza imenovala nove predstavnike ustanovitelja

Ljubljana, 16. decembra - Vlada je na današnji seji zamenjala predstavnike ustanovitelja v svetu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Novi člani bodo Igor Klinar, Magdalena Šverc, Mojca Podergajs, Maja Kocjan in Alenka Zupan. V svetu zavoda bodo delovali do konca mandata, ki traja do 18. februarja 2022, so zapisali v sporočilu po seji vlade.