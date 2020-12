Vlada sprejela sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih

Ljubljana, 16. decembra - Vlada je na današnji seji sklenila, da bodo začasno prenehali teči roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom. Prenehanje teka roka za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, ki so določeni z zakonom, bo s sklepom določeno od 20. decembra do 10. januarja 2021, so zapisali na ministrstvu za pravosodje.