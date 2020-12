Nepričakovan poraz Calcita

Kamnik, 16. decembra - Odbojkarji Calcita Volleyja so po dolgem času spet odigrali tekmo srednjeevropske lige, v Kamniku so gostili avstrijsko ekipo Union Raiffeisen Waldviertel. To je bilo njihovo peto srečanje v tem tekmovanju, že tretjič pa so izgubili. Avstrijci so bili boljši s 3:2 (-23, 18, -21, 15, -12).