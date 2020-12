Newyorške borze končale mešano

New York, 16. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili mešano, pri čemer je tehnološki indeks Nasdaq postavil nov rekord. Vlagatelji so pozdravili napredek pri političnih pogovorih o novem paketu pomoči ameriškemu gospodarstvu in gospodinjstvom, nanje pa je vplivala tudi odločitev ameriške centralne banke, da ne bo spremenila denarne politike.