Ljubljana, 16. decembra - Odbojkarice bi morale odigrati dve zaostali tekmi 1. DOL za ženske, a so obe spet prestavili. Ekipi ATK Grosuplje in Luka Koper se bosta na tekmi 7. kroga pomerili naslednjo sredo, Krim in Ankaran pa na tekmi 11. kroga 6. januarja.