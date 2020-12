V spletnem pogovoru o tem, kje je robotika danes in kam se premika

Ljubljana, 17. decembra - Misli o avtomatizaciji in navsezadnje tudi robotiki segajo daleč v zgodovino, a sama beseda robot je letos dopolnila šele 100 let, prvi razmah pa je robotika doživela šele z robotom Unimate v 50. letih minulega stoletja. Danes so industrijski roboti nekaj povsem običajnega. Ta tema bo v središču današnjega spletnega pogovora portala STAznanost.