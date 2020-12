Policisti ob poostrenem nadzoru avtocestne varnostne razdalje na Celjskem odkrili 45 kršitev

Celje, 16. decembra - V današnjem poostrenem nadzoru cestnega prometa s poudarkom na kontroli vožnje s prekratko varnostno razdaljo na avtocesti med Šempetrom in Lopato so policisti odkrili 45 kršitev, so sporočili s celjske policijske uprave. S prekratko varnostno razdaljo je vozilo 25 voznikov, od tega sedem voznikov tovornih vozil in 18 voznikov osebnih vozil.