Večina okužb v Sežani v tamkajšnjem domu upokojencev

Sežana, 16. decembra - V Občini Sežana so v zadnjih dveh dneh zabeležili povečano število okuženih z novim koronavirusom. Večino okužb so odkrili v Domu upokojencev Sežana, je za STA povedal poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite (CZ) za Notranjsko Sandi Curk. V sežanskem domu upokojencev je okuženih 71 od nekaj več kot 200 stanovalcev in 12 zaposlenih.