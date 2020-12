Šef evroskupine glede brexita: Želimo pravi in trajen dogovor

Bruselj, 16. decembra - Finančni ministri držav v območju evra so danes na virtualnem zasedanju razpravljali o tveganju brexita. Upamo na uspeh in dogovor o odnosih EU in Združenega kraljestva po brexitu, ki pa mora biti "pravi in trajen" ter zaščititi integriteto notranjega trga, je poudaril šef evroskupine, irski finančni minister Paschal Donohoe.