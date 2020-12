Sprejeta pravna podlaga za primer pojava afriške prašičje kuge

Ljubljana, 17. decembra - DZ je danes z 52 glasovi za in osmimi proti sprejel zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih, s katerim se določa ukrepe za primer pojava te bolezni v naši državi. Bolezen, ki izvira z afriške celine in se je že razširila v Evropo in Azijo, bi namreč lahko močno prizadela populacije domačih prašičev.