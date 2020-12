Številna podjetja bodo ob koncu leta s kolektivnimi dopusti ustavila proizvodnjo

piše Janja Zalar

Ljubljana, 17. decembra - Ob koncu leta bodo števila podjetja, tudi večja, zaposlenim odredila kolektivni dopust in s tem začasno ustavila proizvodnjo, ta čas pa bodo ponekod izkoristili za vzdrževalna dela, ki sicer niso mogoča. Nekatera bodo to storila le okrog novega leta, druga pa so se odločila za daljšo ustavitev, ki se bo začela že pred božičnimi prazniki.