Ljubljanski študenti prava tokrat z dobrodelnostjo v obliki videoposnetka

Ljubljana, 16. decembra - Študenti prava, povezani v Skupini Panda, so se navkljub korona krizi odločili pripraviti svoj tradicionalni dobrodelni projekt, tokrat v prilagojeni obliki. V kratkem videoposnetku, ki je voljo na Facebooku, Instagramu in Youtubu, so v obliki praznične zgodbe predstavili različne stiske družin ter načrt, kako jim pomagati, so sporočili iz skupine.