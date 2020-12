Olimpijski komite Slovenije z novo pobudo slovenskemu športu in javnosti

Ljubljana, 16. decembra - Olimpijski komite Slovenije je na klube in športna društva ter vse ljubitelje športa v državi naslovil novo pobudo za pomoč slovenskemu športu. Vsak davčni zavezanec lahko del svoje odmerjene dohodnine nameni kot donacijo družbeno pomembnim ustanovam. V OKS so prepričani, da so ustrezni naslovnik za tovrstno donacijo lahko matična športna društva.