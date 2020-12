Na Kaninu rešili težave z elektriko

Bovec, 16. decembra - Na smučišču Kanin, ki se šibi pod težo snega, so uspeli rešiti težave z elektriko, tako da je zdaj spet normalno preskrbljeno z električno energijo. Okrepljena ekipa Elektra Primorske je namreč po šestih urah uspela priti do mesta okvare in uspešno odpravila napako, so sporočili iz Elektra Primorska.