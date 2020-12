Pogrešajo Klaudijo Dolamič iz Drakovcev

Murska Sobota, 16. decembra - Svojci pogrešajo 17-letno Klaudijo Dolamič iz Drakovcev v občini Ljutomer. Nazadnje so jo videli 9. decembra na naslovu bivanja. Visoka je približno 160 centimetrov, suhe postave in rjavih dolgih las, so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.