Slovenija na Expu predstavila dosežke na področju izobraževanja

Ljubljana, 16. decembra - Slovenija se je ponovno virtualno predstavljala v okviru svetovne razstave Expo Dubaj, tokrat na temo znanja in izobraževanja. Na današnjem dogodku je predstavila mentorski program Odprto izobraževanje za boljši svet, ki poteka pod okriljem Instituta Jožef Stefan in Univerze v Novi Gorici, so sporočili iz agencije Spirit Slovenija.