Ljubljanska borza: Največ povpraševanja po delnicah NLB

Ljubljana, 16. decembra - Borzni posredniki so na ljubljanski borzi danes sklenili za 1,97 milijona evrov poslov, indeks SBI TOP pa se je dvignil za 0,40 odstotka na 890,86 točke. Največ povpraševanja je bilo danes po delnicah NLB, ki so se pocenile za 0,44 odstotka. Po prometu so sledile delnice Krke, ki so se podražile za 1,35 odstotka.